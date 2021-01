Tari, a Fossacesia le tariffe sono tra le più basse d’Abruzzo

Nell'ultima seduta del 2020, il Consiglio comunale di Fossacesia, tra i punti in discussione all'ordine del giorno, ha approvato la validazione e determinazione del Piano Economico Finanziario della Tassa Comunale sui rifiuti (Tari). L’imposta è stata stabilita nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sulla trasparenza verso gli utenti del servizio TARI.

Fossacesia è tra i comuni abruzzesi che hanno adeguato la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi Tari a beneficio dell’utenza e a tutela dei diritti degli stessi. I contenuti informativi, presenti sul sito istituzionale fossacesia.gov, riguardano i minimi obbligatori; i minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione; gli obblighi in materia di comunicazione individuale agli utenti.

Confermate inoltre le tariffe Tari, che sono tra le più basse in Abruzzo. “Sono passaggi che guardano alla tutela dell'utente e per una maggiore trasparenza sulle condizioni di erogazione del servizio – precisa il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - e dimostrano la sensibilità della nostra Amministrazione verso i cittadini, offrendo loro un servizio di qualità, riducendo tra l’altro la distanza che in passato si registrava, soprattutto per quanto concerne le tasse comunali, tra ente e cittadini. Meno burocrazia, meno file nei nostri uffici con bollette chiare e trasparenti. Grazie ad Ecolan, - conclude il sindaco - la società pubblica di proprietà dei comuni, che svolge a Fossacesia il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di pulizia di tutto il territorio ed altre attività importanti con puntualità ed encomiabile trasparenza amministrativa”.