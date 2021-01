Ufficio postale indisponibile, le Poste di Torino di Sangro si "trasferiscono" in un container

Da sabato 9 gennaio, l'ufficio postale di Torino di Sangro, fino a questa settimana operativo su una struttura mobile, sarà disponibile all'interno di un container posizionato nell'area antistante la sede di via Roma. A comunicarlo Poste Italiane.

"L'ufficio postale abituale – ricordano - è attualmente indisponibile a causa degli ingenti danni provocati dall'evento criminoso avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 ottobre"[LEGGI].

"La sede temporanea - spiegano - attiva con due sportelli abilitati a tutti i servizi postali e finanziari compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, sarà operativa fino al completo ripristino della sede abituale con il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Poste Italiane ricorda che per i prelievi di denaro contante nelle vicinanze sono operativi gli ATM Postamat di Villafonsina e Paglieta".