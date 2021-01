Nella mensa scolastica di Fossacesia introdotti i piatti monouso biodegradabili

Nella mensa della scuola primaria e dell'infanzia di Fossacesia sono stati introdotti i piatti monouso biodegradabili per la massima sicurezza contro la diffusione del Covid 19 e per rispettare l’ambiente.

"Abbiamo rispettato le disposizioni previste per la refezione scolastica come garanzia della miglior igiene dei ragazzi durante i pasti a scuola che rappresenta un momento educativo rilevante e in tal senso da preservare, sempre con adeguati spazi di distanziamento", spiegano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ed il consigliere delegato alla Pubblica Istruzione Ester Di Filippo.

Il lavoro organizzativo è stato svolto d'intesa con la dirigente scolastica, Rosanna D’Aversa. "Non è di poco conto nemmeno l'aspetto sulla sostenibilità - spiegano dall'amministrazione -. L'uso di materiali che salvaguardino la salute del pianeta è determinante per formare le nuove generazioni.Una scelta coerente con l'orientamento della nostra Amministrazione - aggiungono Di Giuseppantonio e Di Filippo - in tema di politiche ambientali finalizzate alla raccolta differenziata, che vede Fossacesia tra i comuni con oltre 5000 abitanti tra i più virtuosi d’Abruzzo".