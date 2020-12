Aveva un laboratorio di marijuana in casa, arrestato 37enne di San Vito

È stato arrestato dal personale della Squadra Investigativa del commissariato della Polizia di Stato di Lanciano, in flagranza, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio, un 37enne, con precedenti specifici, di San Vito Chietino.

A seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 300 grammi di marijuana custoditi in vari contenitori in vetro, di grandi dimensioni e una scatola di scarpe. In particolare, in uno dei barattoli, sono state trovate alcune dosi di marijuana già confezionata in cellophane termosaldato, classico modo di conservare lo stupefacente prima di essere spacciato al minuto. Nel corso della perquisizione, estesa anche al garage, gli agenti hanno avuto modo di verificare che l’unica porta attraverso cui si accede al locale, era stata ermeticamente sigillata per impedire la propagazione degli odori che si sviluppavano al suo interno.

Proprio lì, l’uomo, aveva realizzato un vero e proprio laboratorio con due cabine Grow Box per la produzione di cannabis. Irradiato di lampade a vapore di sodio, il box conteneva un timer per la regolazione di energia elettrica, scaldini, fertilizzanti ad alto potenziale. In pratica, nel suo garage l’uomo aveva realizzato una vera e propria produzione a ciclo continuo di piante di marijuana che, una volta mature, venivano lavorate in garage e poi portate a casa per la conservazione ed il confezionamento finalizzato allo spaccio.