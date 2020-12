Fossacesia, dal Ministero 225mila euro per interventi per San Giovanni in Venere

Sono tre gli interventi tesi al contrasto del dissesto idrogeologico ed al risanamento della rete viaria per San Giovanni in Venere finanziati dal Ministero dell’Interno. La somma complessiva stanziata è di 225mila euro e riguarda le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative alla messa in sicurezza e valorizzazione del viale principale di accesso all'area protetta e complesso monumentale di San Giovanni in Venere, per un importo di 140mila euro.

I lavori di sistemazione idraulica reticolo idrografico minore nelle zone dove si riscontrano maggiori rischi per le infrastrutturazioni presenti (fossi di scolo, allagamenti, ecc) per 50mila euro. E la sistemazione idraulica del tratto terminale del canale di scolo denominato Fosso Palazzo, per una spesa di 35mila euro.

“Il finanziamento è stato ottenuto rispondendo a un bando del 2019 – precisa il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Siamo soddisfatti per i fondi ottenuti - aggiungono il sindaco e l'assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani - perché in questo modo si potrà procedere alla messa in sicurezza di alcune parti del nostro territorio, a rischio idrogeologico e della viabilità nelle zone vicine a monumenti storici”.