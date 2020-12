A Fara San Martino i bambini consegnano le letterine a Babbo Natale

Il periodo delle festività natalizie a Fara San Martino è iniziato con un'iniziativa organizzata dalla parrocchia San Remigio Vescovo. "Sarà un Natale diverso dal solito - spiega il parroco Don Matteo Gattafoni - e per questo abbiamo voluto organizzare qualcosa che potesse portare un po' di gioia ai nostri bambini in questo periodo complicato anche per loro".

E così la chiesa parrocchiale ha accolto, davanti al presepe e all'albero, Babbo Natale e i suoi elfi a cui i bambini hanno consegnato le loro letterine per poi ricevere un piccolo dono. "È stato un bel pomeriggio - commenta don Gattafoni - e per questo ringrazio tutti volontari della parrocchia che continuano a donare il loro tempo con passione". In un tempo in cui ogni attività è svolta nel rispetto delle norme per contrastare la diffusione del virus "cerchiamo di farlo con uno sguardo di fede e di speranza per prepararci al Natale".