Atessa, buoni spesa per le famiglie in difficoltà e acquisti nei negozi della città

Buoni spesa per le famiglie in difficoltà e acquisti nei negozi della città. È questo il Natale di solidarietà messo in atto dall'amministrazione comunale di Atessa.

Con delibera del primo dicembre scorso la Giunta ha stabilito i criteri per l'assegnazione dei buoni spesa, di cui bisogna fare richiesta con apposita domanda scaricabile dal sito del Comune. La spesa si potrà fare attraverso una App dedicata, acquistata dalla Bcc Sangro Teatina. L’applicazione viene scaricata dai negozianti e utilizzata dai beneficiari presentando soltanto la tessera sanitaria presso gli esercizi commerciali convenzionati.

“La valutazione per l’assegnazione dell’aiuto economico – dice l’assessore Giovanna Ceroli - sarà effettuata dall’ufficio dei Servizi sociali. Sarà data la priorità ai nuclei familiari che non beneficiano di altre misure di sostegno. La valutazione avverrà sulla base della situazione economica, dell’ISEE, delle entrate riferite al mese di novembre 2020, della composizione del nucleo familiare e della condizione abitativa. Si potrà presentare la domanda anche senza allegare l’ISEE purché le entrate, nello scorso novembre, non abbiamo superato i mille euro”.

Gli interventi di assistenza economica avverranno entro i limiti di disponibilità complessiva di un fondo appositamente costituito dall’amministrazione municipale, dove confluiscono risorse comunali, fondi statali e proventi di donazioni private.

Il richiedente può presentare la propria istanza mediante posta certificata all’indirizzo: comunediatessa@pec.it, o tramite mail all’indirizzo: politichesociali@comunediatessa.it. In presenza di condizioni particolari, per la richiesta del modulo e per la presentazione della domanda è possibile recarsi presso l’operatore sociale incaricato dal Comune, previo appuntamento telefonico al numero 3371004975.

Le domande vanno presentate entro il 7 dicembre 2020. “Attraverso il fondo costituito dal Comune e la speciale ‘APP della Solidarietà natalizia’ – sottolinea il sindaco Giulio Borrelli – ci proponiamo, in questo periodo di pandemia, un duplice obiettivo: mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà una somma cospicua e concentrare gli acquisti negli esercizi commerciali della città. E illumineremo le nostre strade, con le tradizionali luci natalizie, come segno di fiducia e speranza nel futuro”.