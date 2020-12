Fossacesia, ultimati i lavori per la "Piazzetta dei Pescatori"

Sono stati ultimati i lavori della “piazzetta dei Pescatori” sulla riviera nord del lungomare di Fossacesia Marina. Lo spazio è realizzato grazie a un finanziamento di 44.436,14 euro, derivante dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (Po Feamp 2014-2020) attraverso il bando “Infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta” incluso nel Piano d’azione del Flag Costa dei Trabocchi, con la regia della Regione Abruzzo.

L’avvio dell’intervento era stato programmato nel febbraio scorso, ma a causa della pandemia da Covid ha subito uno slittamento e sono iniziati in estate. Gli ultimi ritocchi riguarderanno nei prossimi giorni l'installazione degli arredi e gli allacci per l'energia elettrica. “Con la realizzazione della Piazzetta dei Pescatori, andiamo a sostenere il settore della pesca locale ed a migliorare la zona nord della riviera fossacesiana – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, particolarmente soddisfatto per il risultato ottenuto -. La struttura è stata realizzata nell’area di rimessaggio, attualmente destinata alla piccola pesca, in via Lungomare Nord, che ora si presenta con una veste nuova sotto l’aspetto ambientale e urbanistico. È stata anche allargata la superficie dei marciapiedi, e questo ci consentirà di poter promuovere in quell’area del Lungomare anche altre iniziative. Con la Piazzetta avremo modo di dare una mano alle attività di Fossacesia che vivono di pescato e che possono proporre prodotti provenienti dal nostro mare, le cui acque di balneazione, da tempo, ottengono il marchio ‘qualità eccellente’, all’esito degli esami periodici condotti dall’Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente (ARTA) ed è Bandiera Blu. Ringrazio il Flag Costa dei Trabocchi per l'intelligente idea di promuovere un bando, che ci ha consentito di avere questo finanziamento”.

“La vendita diretta ha ancora un importante potenziale di sviluppo nell’area della Costa dei Trabocchi - dichiara il presidente del Flag Costa dei Trabocchi, Franco Ricci - per questo siamo molto contenti di aver posto un altro tassello al nostro Piano d'Azione e contribuito, grazie alla sinergia con il Comune di Fossacesia, alla realizzazione di un'opera che andrà a favorire la vendita diretta del pescato locale e migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori, per accrescerne l'economia. Proprio nei giorni scorsi, inoltre, il Flag ha riaperto i termini di due avvisi pubblici volti a finanziare interventi di realizzazione di punti vendita e l’adeguamento degli approdi nei Comuni della Costa dei Trabocchi, a sostegno della marineria locale. Dopo la prima call dei mesi scorsi alla quale hanno già partecipato con successo oltre a Fossacesia i comuni di Ortona, Vasto, Francavilla al Mare, avendo ancora a disposizione delle risorse, abbiamo deciso di aprire una seconda finestra per offrire un’opportunità in più”.