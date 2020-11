Fossacesia, riduzione della Tari del 40% per le attività chiuse a causa del Covid

Il consiglio comunale di Fossacesia, nella seduta del 26 novembre, presieduta dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio e svoltasi in diretta streaming, ha approvato il saldo della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2020 con le tariffe applicate nel 2019, che sono tra le più basse nella provincia di Chieti. Limitatamente al solo anno 2020, l’assemblea civica ha dato parere favorevole alla riduzione del 40% che riguarda alcune attività economiche rientranti nelle prime tre fattispecie indicate nell'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid19.

Le attività che possono usufruire della diminuzione sono quelle che hanno osservato un periodo di sospensione dell’esercizio e già sono riaperte; quelle sottoposte a sospensione e non ancora riaperte; le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente. Il consiglio ha stabilito di fissare la data di scadenza del saldo in unica soluzione al 31 dicembre 2020. Le riduzioni sono automaticamente applicate dal Comune.

Nel caso l’utente dovesse riscontrare la non applicazione della riduzione può farne richiesta all’Ufficio Tributi del Comune. “Stiamo mettendo in campo tutto quello che è di nostra competenza per non appesantire le tasche dei cittadini in questo delicato momento – ha affermato Di Giuseppantonio -. Tutto ciò nonostante i comuni soffrono una carenza di cassa, che limita notevolmente le loro quotidiane azioni e riducono la possibilità di portare avanti programmi e progetti. È necessario però andare incontro alla gente e il nostro Ente lo sta facendo con convinzione”.