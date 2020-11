Fossacesia, presentato il progetto per modernizzare l’impianto sportivo di Villa Scorciosa

La Giunta Comunale di Fossacesia presieduta dal sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, ha deciso di aderire al bando emesso dalla Regione Abruzzo, riguardante la concessione di contributi in conto capitale per l'annualità 2020, finalizzati all'attuazione di interventi sull'impiantistica sportiva. Fossacesia ha presentato un progetto per il ripristino della funzionalità e l'adeguamento dell'impianto sportivo della frazione Villa Scorciosa.

La legge regionale prevede l'erogazione dei contributi nel limite della dotazione finanziaria pluriennale della Legge di Bilancio 2020–2022, pari a € 3.950.000,00 complessivi, che riguarda tutto l'Abruzzo. Il finanziamento richiesto dall'amministrazione comunale di Fossacesia, sulla base della relazione tecnica elaborata dal responsabile del settore Urbanistica e Edilizia Domenico Moretti, è di € 114.520,00.

"La proposta, valutata assieme agli assessori allo Sport ed ai Lavori Pubblici, Maura Sgrignuoli e Danilo Petragnani, è stata favorevolmente accolta in sede di Giunta – riferisce Di Giuseppantonio -. Villa Scorciosa vanta un passato calcistico di rilievo e l'impianto esistente va senza dubbio modernizzato per poter permettere di riprendere anche altre attività sportive e ricreative nella frazione. Dopo aver lavorato a lungo per giungere ad ottenere il finanziamento necessario per il campo 'Granata', a Fossacesia città, per il quale tra non molto verranno consegnati i lavori, ci auguriamo di poter mettere a disposizione della nostra comunità un altro spazio nel quale soprattutto i giovani possano crescere e coltivare quei valori che anche lo sport può fare".