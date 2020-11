Le linee elettriche e telefoniche sul lungomare di Fossacesia saranno interrate

Le linee elettriche e telefoniche sul lungomare di Fossacesia, soprattutto ai margini della spiaggia nella zona sud, saranno interrati. Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e il responsabile del settore Urbanistica, Edilizia e Demanio marittimo, Domenico Moretti, ha incontrato Roberto D’Amario, funzionario della Tim SpA, e Franco Valerio, funzionario dell’Enel.

Il problema è di vecchia data. Da tempo l'amministrazione comunale chiede alle due società di interrare le linee non solo per una questione di decoro, ma anche di sicurezza visto che con passate ondate di maltempo i pali hanno ceduto.

"È stato un incontro costruttivo – commenta Di Giuseppantonio – che anticipa la richiesta formale che avanzerò alla Tim e all’Enel per procedere agli interventi così come auspicati nella riunione e nei sopralluoghi effettuati. C'è un regolamento comunale, approvato dal consiglio comunale nel 2017, che obbliga i gestori dei servizi pubblici (come acqua, luce, gas e telefono) a realizzare impianti interrati nelle aree demaniali sul lungomare di Fossacesia Marina per restituire decoro al paesaggio e per la sicurezza dei cittadini e dei turisti. A causa di fenomeni atmosferici particolarmente violenti, abbiamo registrato nel recente passato il collassamento dei pali e la caduta delle linee. È chiaro che si vengono a creare delle condizioni pericolose che vanno assolutamente sanate".