Niente file, respira il drive in di Atessa

Si è normalizzata l'affluenza all'ospedale di Atessa, dove questa mattina non c'erano code né al drive in né all'ingresso del Pronto soccorso. Il flusso delle auto per i tamponi è stato ordinato e non ha generato attese, così come l'accesso all'area dell'emergenza non ha fatto registrare numeri da determinare file.

Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, questa mattina si è portato sul posto per verificare di persona eventuali criticità e valutare la necessità di interventi correttivi.

“Ho trovato una situazione tranquilla - ha detto - e non si rende necessario al momento adottare particolari provvedimenti, come l'installazione di tende davanti all'ingresso del Pronto soccorso che era stata avanzata come proposta”.