Fatto esplodere nella notte il Postamat di Torino di Sangro, danni ingenti

Un'esplosione ha svegliato durante la notte i residenti di via Roma a Torino di Sangro: ignoti malviventi hanno fatto saltare per aria lo sportello Postamat per poi darsi alla fuga con il bottino. I ladri hanno agito intorno alle 2 di notte. Ingenti i danni all'ufficio postale che resterà chiuso per diversi giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione che indagano sull'accaduto.

Preoccupato il sindaco Nino Di Fonso che dice: "Mi farò portavoce dei sindaci della zona chiedendo al prefetto di intensificare la presenza delle forze dell'ordine considerati anche i recenti episodi simili a Casalborino ecc. È un episodio che non ci aspettavamo. Per le Poste italiane è stato un danno enorme, ho parlato con il dirigente e attendiamo soluzioni alternative".

Non è la prima volta che l'ufficio postale di Torino di Sangro finisce nella cronaca locale. Nel gennaio 2018, due banditi armati di pistola rapinarono l'ufficio puntando l'arma alla tempia della direttrice [LEGGI].