Riqualificazione campo "Granata", pubblicato il bando per il primo lotto di lavori

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per i lavori di ammodernamento e riqualificazione del campo sportivo comunale "Vincenzo Granata" in località San Giovanni in Venere - Primo lotto funzionale.

L’importo dei lavori a base di gara è di 624 mila 909 euro. La scadenza delle offerte è fissata per le ore 12 del 9 novembre prossimo. Prima seduta pubblica per l’esame delle offerte alle ore 10 del 18 novembre.

Gli atti di gara sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org), cliccando su sezione ‘amministrazione trasparente’, successivamente su ‘atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedure’, e infine su ‘consulta i bandi on line’.