Giornate Fai d’Autunno: il 24 e 25 ottobre, secondo appuntamento a Tornareccio

Per le giornate FAI d'Autunno, la Delegazione FAI di Vasto ha scelto Tornareccio e, dopo il successo del primo weekend, propone un secondo appuntamento, il 24 e 25 ottobre, per riscoprire e innamorarsi delle bellezze del borgo.

Con due fine settimana dedicati a questo importante evento nazionale, le opportunità di godere del nostro patrimonio culturale sono raddoppiate e, per permettere ai volontari e ai visitatori di partecipare all'evento nella massima sicurezza e tranquillità, il FAI ha adottato tutte le misure necessarie per rispettare il distanziamento sociale.

Sono tre gli interessantissimi percorsi offerti ai visitatori:

"Tornareccio, borgo museo d’Abruzzo: percorsi d’arte, storia e tradizioni sotto il cielo": https://fondoambiente.it/luoghi/borgo-di-tornareccio?gfa

Nel corso della passeggiata sarà possibile scoprire i resti dell'antico borgo fortificato; ci si soffermerà presso palazzi signorili, in un vecchio frantoio, nell'antica chiesa di Santa Vittoria, nel Santuario della Madonna del Carmine, nella Sala d'Arte Pallano e ad ammirare altri luoghi e scorci suggestivi. Il filo conduttore dell’intero percorso, grazie al progetto "Un mosaico per Tornareccio", sarà il susseguirsi dei preziosi mosaici che colorano le vie e le piazze del borgo, rendendolo un vero e proprio museo all'aperto, che saranno raccontati con passione e competenza dalle guide dell'Associazione Culturale A.M.A.



"Alla scoperta di monte Pallano: natura, paesaggio e archeologia": https://fondoambiente.it/luoghi/monte-pallano?gfa

Il percorso è estremamente affascinante, sia per le bellezze naturali e paesaggistiche, sia per i tesori archeologici e storici che il monte custodisce. La posizione strategica di monte Pallano e la presenza di sorgenti d'acqua hanno infatti favorito l'insediamento dell'uomo fin dal paleolitico. Si ammireranno da vicino le imponenti mura megalitiche, realizzate in opera poligonale nel V-IV sec. a.C., quando cingevano tutto il crinale del monte con funzione difensiva e militare, e i resti dell'abitato di III-II sec. a.C., portato alla luce da indagini archeologiche svolte negli anni '90.

"Di fiore in fiore": visite alle aziende apistiche ADI, Delizie dell'Alveare, Luca Finocchio e Tieri, in abbinamento ai percorsi prenotati. Qui i produttori sveleranno ai loro ospiti i segreti delle api, le antiche fasi di produzione del miele e alcune tecniche da loro "brevettate" ed esportate in tutto il mondo. Tornareccio è anche uno dei comuni dell’associazione nazionale "Le Città del Miele" e può essere considerato la "capitale abruzzese del miele". Un meritato successo per questo borgo, raggiunto grazie al lavoro svolto con coraggio e determinazione dai tanti produttori locali.

La prenotazione è fortemente raccomandata poiché per motivi di sicurezza la partecipazione è contingentata: basta cliccare su www.giornatefai.it, digitare Tornareccio (su "Cerca un luogo") e procedere alla prenotazione, con un contributo di 3€.

I fondi raccolti consentiranno al FAI di continuare a svolgere la sua attività di tutela e valorizzazione dei tanti beni culturali italiani di cui si prende cura.

Visite guidate a cura di: Associazione culturale A.M.A. con la prof.ssa Carla D'Ippolito, Don Davide Spinelli, Delegazione FAI di Vasto.

Orario visite: Borgo di Tornareccio e Aziende apistiche, ore 10.00-18.00; Monte Pallano, ore 10.00-15.00.

Punto di partenza, per ciascun percorso: Infopoint, in via dei Caduti (presso monumento ai Caduti) - Tornareccio

Per Informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 349 6811863 e 347 8794798; inviare una mail a vasto@delegazionefai.fondoambiente.it; o visitare il sito www.giornatefai.it e i profili Facebook: DelegazioneFaiVasto e Instagram: fai_delegazione_vasto