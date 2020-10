Ad Atessa in arrivo il Centro Servizi per il cittadino

Con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e migliorare le qualità ambientali del centro storico e i livelli dei servizi ai cittadini e al territorio, il Comune di Atessa, nel mese di novembre, aprirà il Centro servizi per il cittadino negli ex locali di “Acqua e Sapone”, in corso Vittorio Emanuele 14.

I lavori di adeguamento della struttura, che ospiterà gli uffici, sono in via di ultimazione.

In questi locali saranno ospitati alcuni uffici e servizi pubblici a carattere locale e territoriale, come la Siae e la Sasi, che allungherà i suoi attuali orari. Aprirà - fatto nuovo per Atessa - uno sportello INPS a disposizione dei cittadini di 21 Comuni del circondario. L’amministrazione comunale ha già sottoscritto la convenzione con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e ha adeguato le caratteristiche degli spazi alle esigenze della tipologia di servizio da erogare.

In considerazione della vicinanza con la sede comunale, il nuovo Centro consentirà di fornire un supporto organizzativo e logistico importante per la erogazione di servizi pubblici.

"È un investimento di rilievo - sottolinea il sindaco, Giulio Borrelli - che si propone un duplice obiettivo: accrescere e migliorare la qualità dei servizi, in tutto il comprensorio del Sangro Aventino e contemporaneamente dare un contributo alla rivitalizzazione del nostro centro storico".