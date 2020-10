Fossacesia, un nuovo decesso per covid

È deceduto questa mattina, dopo diverse settimane di ricovero, un 76enne di Fossacesia, a causa del covid. È la terza vittima per il virus nel paese.

Ad oggi, quindi, i casi positivi a Fossacesia sono 5. “Tuttavia, come si legge dai dati ufficiali, - ricorda il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - la situazione in Abruzzo ed in Italia sta peggiorando e quindi vi prego di tenere altissima l’attenzione. Ci tengo anche ad informarvi che oggi abbiamo avuto una riunione con la scuola per monitorare tutta la situazione in essere. La buona notizia - prosegue - è che non sono emersi altri casi dal contagio della bambina frequentante la scuola materna. Infatti, i tamponi effettuati ad oggi su tutto il personale scolastico, sugli altri bambini e sui familiari della piccola, sono risultati tutti negativi”.