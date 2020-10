Nuova bretella in Val di Sangro, Borrelli: "Opere importanti per il nostro territorio"

“Questa mattina, finalmente, con la realizzazione delle due rotonde in Val di Sangro e della bretella di collegamento intersezione SP 119 Sangritana con SP 116 Montemarcone, viene consegnata al nostro territorio un’opera compiuta e funzionale, senza aver rinunciato a garantire anche la manutenzione straordinaria della SP 119, che attraversa la contrada di Saletti, una strada prioritaria e irrinunciabile, i cui lavori saranno affidati martedì alla ditta vincitrice della gara pubblica di appalto”. A dirlo è il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli che, nel ricordare l’iter che ha portato alla realizzazione di queste opere, vuole condividere la soddisfazione per il risultato raggiunto insieme alla giunta comunale precedente.

“Un ringraziamento va alla Provincia di Chieti (agli amministratori di ieri e di oggi); all’ex l’assessore regionale ai Trasporti Morra, all’avvocato Mannetti della giunta regionale di centrodestra, che accogliendo le nostre osservazioni, hanno formalizzato una delibera di “buoni intenti” circa la realizzazione dell’intera opera (rotonde, bretella e rifacimento strada provinciale 119) subordinandola, però, alla positiva conclusione del procedimento di riprogrammazione dei fondi FAS, in quanto all’epoca l’opera non trovava immediata copertura finanziaria (D.G.R. n. 31 marzo 2014 n. 221). dice Borrelli - È perciò doveroso ricordare che l’ex presidente della giunta regionale di centrosinistra, Luciano D’Alfonso, con due sue delibere (D.G.R. n. 256 in data 9.04.2015 e D.G.R. n. 298 in data 21.04.2015) ha realmente finanziato e garantito la copertura finanziaria di quest’opera, salvandola dal definanziamento anche dei fondi FAS, che imponeva un decreto legge dello Stato del 2012 (non avendo la precedente giunta regionale di quel periodo mai restituito allo Stato le previste e ingenti somme per partecipare al risanamento della finanza pubblica)”.

La Provincia di Chieti, dopo la realizzazione di questo importante intervento, e il rifacimento dell’asfalto della Atessa-Tornareccio, dovrebbe finanziare, entro il mese di ottobre, anche la manutenzione straordinaria della strada a scorrimento veloce che porta al centro di Atessa. È già stata decisa la messa in sicurezza dei muri di sostegno della stessa arteria con uno stanziamento di 300 mila euro. “Ovviamente - conclude il sindaco Borrelli - saremo da pungolo costante, anche in questo caso, affinché i lavori siano portati a termine”.