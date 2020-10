Fossacesia, 100mila euro di lavori dopo il maltempo dell’inverno

Aggiudicati dal settore Lavori Pubblici del Comune, i lavori finalizzati al ripristino dei danni al patrimonio comunale di Fossacesia in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito la Regione Abruzzo nella seconda decade di gennaio 2017.

A comunicarlo è il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio che, insieme all’assessore al ramo, Danilo Petragnani, precisa che “il piano degli investimenti previsti per un totale di 99mila euro sono per i seguenti tre interventi: la manutenzione della copertura della palestra polivalente di via 1° Maggio finalizzata all'isolamento termico e all'impermeabilizzazione del solaio sui vani adibiti a spogliatoio; la messa in sicurezza di via Passo Nicola e del relativo fosso di scolo; la regimazione e ripristino dell'estuario di Fosso San Giovanni in contrada da La Penna, vicino alla La Fuggitella, in quanto lo stesso costituisce pregiudizio per la staticità di un pilone del vecchio ponte della SS16 Adriatica”.

I lavori avranno inizio nelle prossime settimane e dovranno terminare entro marzo 2021. Il sindaco in una nota ha ringraziato l'attuale responsabile facente funzioni del settore lavori pubblici e manutenzione, Maurizio Marrone, per il lavoro puntuale e faticoso che ha svolto in un periodo difficile nell'organizzazione di servizi pubblico carenti di personale.