Nuovo Piano di difesa della Costa: "Azioni coordinate su tutto il litorale abruzzese"

È stato presentato questa mattina a Torino di Sangro il nuovo "Piano di difesa della costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti". Il progetto, per il quale si prevedono investimenti per circa 146 milioni di euro, "definisce il quadro programmatorio ed attuativo, sia per l'attivazione e la disposizione delle risorse economiche sia per la successiva autorizzazione e la realizzazione degli interventi. La finalità è la gestione del rischio della fascia costiera abruzzese, attraverso l'analisi previsiva degli eventi potenzialmente pericolosi e la pianificazione degli interventi necessari per delimitarne e contrastarne gli effetti già determinati".

A presentarlo è stato il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, affiancato dal Sottosegretario con delega alle Infrastrutture, Umberto D'Annuntiis, dagli assessori Nicola Campitelli e Mauro Febbo e dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso, nel fare gli onori di casa ha espresso la gratitudine, anche a nome dei colleghi sindaci dei Comuni costieri e degli operatori turistici, per il lavoro fatto.

"L'obiettivo principale - ha spiegato Marsilio - è adesso quello di trasformare il Piano in legge attraverso il necessario passaggio in Consiglio regionale, una volta esaurito il termine per la presentazione delle osservazioni al Piano da parte dei portatori di interesse e dei cittadini. Attorno a questo progetto di portata storica poichè, per la prima volta, consente di affrontare in maniera unitaria il problema dell'erosione della costa e non solo, - ha proseguito - emerge una soddisfazione di valenza trasversale che supera le appartenenze partitiche. Infatti, tutti i sindaci dei Comuni costieri abruzzesi, molti dei quali presenti qui a Torino di Sangro, hanno compreso l'importanza di lavorare insieme alla Regione per evitare che in futuro si sia ancora costretti a rincorrere le emergenze. Inoltre, - ha continuato il Presidente - devo sottolineare l'efficienza dimostrata dal Dipartimento delle Infrastrutture, diretto dall'ing. Emidio Primavera, che è riuscito a rispettare la tempistica consentendoci di presentarci di fronte al Governo con le carte in regola per accedere alle risorse che potrebbero arrivare dal Recovery Fund dal momento che con i fondi regionali non potremo mai realizzare le opere previste. Ritengo - ha concluso Marsilio - che, per gli interventi più urgenti, per i quali occorreranno non meno di 100 milioni di euro, l'allocazione più corretta delle risorse sia all'interno della nuova programmazione dei Fondi Sviluppo e Coesione e di quella 2021-27 dei fondi comunitari".

Lo studio. I principi cardine riconosciuti dal Piano, redatto dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine del Dipartimento Infrastrutture della Regione, sono stati la precauzione, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica e sociale, la condivisione ed il coinvolgimento. Le conoscenze specialistiche ed analitiche, che stanno a riferimento della proposta di Piano, sono state elaborate nell'ambito del Progetto di Ricerca An.Co.Ra (Analisi di rischio della fascia costiera della regione Abruzzo) realizzato dalla Regione con l'Università dell'Aquila ed il Laboratorio di Ingegneria Ambientale Marittima. Nelle analisi effettuate si è verificato che circa il 21% dell'intero litorale risulta in arretramento (con circa il 3% dell'intero litorale in forte arretramento), il 25% è sostanzialmente stabile, e circa il 54% è in avanzamento. Tra i tratti di litorale stabili, quelli caratterizzati da un rateo medio di arretramento rappresentano circa il 10%. Ne deriva che l'estensione totale dei tratti con rateo negativo (cioè con tendenza all'arretramento nel periodo 1997-2018 e comprendendo i tratti con arretramento molto limitato) raggiunge circa il 31%. Limitando l'analisi ai soli litorali bassi e sabbiosi (che coprono un'estensione di circa 99 km, pari a circa l'80% dell'intera estensione regionale), si può affermare che circa il 23% dei litorali bassi e sabbiosi mostrano una tendenza all'arretramento, circa il 28% sono in sostanziale stabilità, circa il 49% mostra una tendenza all'avanzamento. Il Piano vigente, nei 17 anni dal 2003 al 2020, ha realizzato o è intervenuto con modifiche e manutenzioni in circa il 26% del patrimonio infrastrutturale di difesa (barriere longitudinali e trasversarli, sia emerse che seommerse).

Gli obiettivi. Il piano nella sua proposta ha due esiti di conformazione del territorio. Il primo è di assegnare a tutta la costa abruzzese un regime di piano che, definendone il grado preliminare di trasformabilità definisce i possibili interventi che i vari soggetti possono proporre a successiva progettazione, valutazione e autorizzazione. Sui tratti di litorale abruzzese in cui l'analisi di multicriterio di rischio ha individuato delle criticità localizzate il PDC formula scenari d'intervento che rappresentano schede di fattibilità descrivendo gli schemi strutturali previsti e definendone i costi. Vengono pianificati dal piano interventi per contenere le azioni erosive utilizzando anche tecniche innovative e sostenibili. E' il caso della introduzione della spiaggia di alimentazione ad Alba Adriatica Nord, dell'intervento ai margini dell'Area Marina Protetta a nord del Calvano a Pineto. Tali soluzioni permettono l'alimentazione artificiale della costa, surrogando la mancanza di trasporto fluviale, non producendo effetti erosivi indotti e determinando l'arresto delle migrazioni dei fenomeni erosivi ai litorali adiacenti. Si interviene con trasformazioni delle strutture di difesa non idonee anche al fine della tutela dei valori naturalistici sottoposti all’azione meteomarina, (Roseto degli Abruzzi Riserva del Borsacchio) Sono disposti interventi anche a beneficio della qualità delle acque di balneazione (Pescara e San Vito) e di trasformazione mirata al miglioramento della capacità difensiva delle opere e della riqualificazione paesaggistica (Montesilvano, Francavilla al Mare, Cologna spiaggia, Casalbordino, Fossacesia). Il "Piano di difesa della costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti" stima complessivamente, nell'orizzonte temporale attuativo al 2040, in complessivi 146 milioni di euro le risorse da reperire e programmare per gli scenari d'intervento individuati, sui riferimenti delle unità fisiografiche di gestione, per la costa abruzzese.

Volendo fornire indicazione circa la disponibilità temporale delle risorse necessarie al PDC si riporta con indicazione programmatica distinta per i quattro periodi di attuazione, dal 2020 al 2040. Per il periodo 2020-2025, 102,7 milioni di euro, per il periodo 2025-2030, 6,6 milioni, per il periodo, 2030-2035, 16,3 milioni e per il periodo 2035-2040, 8,5 milioni.