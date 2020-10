"Puliamo il mondo": a Tornareccio volontari in campo per raccogliere i rifiuti

"Per eliminare le tossine a volte basta il cestino". Questo è lo slogan che ha accompagnato l'edizione straordinaria di "Puliamo il Mondo", iniziativa di Legambiente che vede un bilancio molto positivo per le giornate organizzate in Val di Sangro.

"Nonostante le difficoltà di questi mesi legati alla pandemia – spiegano i promotori - la campagna ha preso regolarmente il via grazie al sostegno di tantissimi cittadini e amministrazioni comunali, desiderosi di partecipare alla nostra tradizionale iniziativa di volontariato ambientale pensata anche per sensibilizzare le persone sul tema dei rifiuti abbandonati. Un problema sempre attuale e denunciato quotidianamente dai cittadini sul nostro territorio".

Dopo Altino, Archi e Pietraferrazzana, località in cui si sono svolte le prime tre iniziative, ieri è stato il turno di Tornareccio. All'iniziativa hanno partecipato i volontari del Presidio Libera Tornareccio, della Pro Loco, dell'associazione Monte Pallano e del Circolo Anziani.

La pandemia non ha fermato i gesti di inciviltà ed incuria, ma ha aggiunto 'nuovi' rifiuti a quelli che già inquinavano i territori: prime fra tutti le mascherine. Tra le tipologie di rifiuti tantissimi mozziconi di sigaretta, sacchetti, contenitori per cibo e bevande in plastica e in alluminio, rifiuti ingombranti abbandonati nella natura come pneumatici fuori uso, anche di camion e trattori, pezzi di carrozzeria di automobili, materassi, mobili, sanitari.

"Sabato siamo stati a Pietraferrazzana con i giovanissimi del paese che hanno partecipato alla giornata per pulire il parco giochi e la spiaggia del Lago con grande impegno – dichiara Rebecca Virtù, presidente del Circolo Legambiente di Atessa - Domenica abbiamo ripulito l'area verde di Monte Pallano dalle Mura Megalitiche, lungo i sentieri, fino a Fontecampna nei pressi di Casanatura, la zona di Collecase e la strada provinciale. L'area SIC di Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi, con i suoi preziosi boschi, ricchi di biodiversità, merita una maggiore attenzione da parte dei cittadini. La valorizzazione dei luoghi passa prima di tutto dalla tutela e dalla cura della bellezza. Abbiamo visto cittadini grandi e piccoli che si rimboccavano le maniche. Ora è necessario da parte di tutti un maggiore impegno civico per combattere l'abbandono indiscriminato dei rifiuti".

"Abbiamo aderito con entusiasmo all'iniziativa proposta da Legambiente – afferma Nicola Iannone, sindaco di Tornareccio - e la risposta dei cittadini e delle associazioni di Tornareccio è stata immediata e convinta. Il nostro obiettivo è valorizzare e rendere maggiormente fruibili queste aree e, solo lavorando in rete, mettendo insieme esperienze ed unendo le forze potremo raggiungere questo obiettivo".

Prossimo appuntamento, sabato 10 ottobre alle 9.00 ad Atessa. Due i punti di ritrovo: piazza Garibaldi e il campo sportivo di Piazzano.