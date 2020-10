Oggi a Fossacesia Microchip Day

Microchip Day oggi, sabato 3 ottobre, a Fossacesia, organizzato dal Comune di Fossacesia, dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti e in collaborazione con la Lida di Ortona.

L’iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione per la registrazione all’anagrafe canina regionale dei cani ed è obbligatoria per legge.

“È una garanzia sia per il cane che per il proprietario. Il dispositivo, infatti, oltre a identificare gli animali, scoraggia i furti e gli abbandoni non poco frequenti. Il rispetto e la cura nei confronti degli animali – sostengono il sindaco Enrico Di Giusepantonio e l’assessore alla Tutela degli animali, Maria Angela Galante – manifesta il senso di grande civiltà della comunità fossacesiana. Come amministrazione siamo impegnati nella lotta al randagismo e ci adoperiamo per il benessere e la cura degli animali, per questo invitiamo coloro che posseggono un cane ad aderire perché l’applicazione del microchip è soprattutto un gesto d’amore e rappresenta un atto di civiltà ”.

Per adempiere all’obbligo, è possibile recarsi nell’ex scuola materna in via XXV Aprile a Fossacesia, dalle ore 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18. È necessario presentarsi muniti di un documento di riconoscimento e del codice fiscale e dopo aver effettuato un versamento sul conto corrente postale di 10,53 euro per ogni cane posseduto, intestato a Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Dipartimento di prevenzione Servizio Tesoreria.