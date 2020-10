Il sindaco Di Giuseppantonio annuncia progetto Amazon sul territorio di Fossacesia

Una nuova puntata nella vicenda dell'insediamento di un centro e-commerce con importanti ricadute occupazionali.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha convocato per la mattina di lunedì 5 ottobre una conferenza stampa durante la quale "illustrerà ai giornalisti la proposta di insediamento pervenuta al Comune di Fossacesia per la realizzazione di una attività produttiva in Val di Sangro relativa a un impianto da adibire alla logistica a servizio di attività commerciali. La richiesta pervenuta è stata avanzata da una società di ricerca per conto di Amazon.com".

Il nome di Fossacesia era venuto fuori già dalle indiscrezioni delle scorse settimane come area valutata dalle società incaricate insieme a quelle di Termoli e della Puglia.

Per quanto riguarda il sito di San Salvo, quello dell'autoporto abbandonato, dopo l'imposizione di un consiglio regionale superfluo da parte della Lega (del quale, tra l'altro, non si conoscono ancora i tempi di convocazione), era emersa la possibilità che, davanti a tempistiche eccessive, l'investitore potesse dirottare su altre zone [LEGGI].

Lunedì prossimo si conosceranno ulteriori dettagli.