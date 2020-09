Ancora piÃ¹ libri per la biblioteca "Ignazio Silone" di Fossacesia

Acquisto di libri e incremento del patrimonio della biblioteca ‘Ignazio Silone’, a questo serviranno i duemila euro in arrivo a Fossacesia dal Ministero per i Beni Culturali, grazie ai finanziamenti previsti dal decreto del 4 giugno scorso, che ha ripartito 30 milioni di euro del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, istituito dopo l’emergenza Covid, per il sostegno dell'editoria libraria.

“L'Amministrazione provvederà nelle prossime settimane all’acquisto di nuovi libri nel rispetto delle modalità previste dal bando – precisa il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Ciò permetterà di ampliare la qualità della nostra biblioteca, che cercheremo di riaprire quanto prima. Siamo stati costretti a chiuderla a causa di imprevisti problemi strutturali, che hanno interessato soprattutto il solaio. Gli uffici comunali sono impegnati per individuare finanziamenti con i quali poter procedere ai lavori di messa in sicurezza della struttura. Si era valutata pure l’ipotesi di trovare una sistemazione provvisoria al servizio ma la pandemia ha inevitabilmente rallentato i nostri propositi”.

Dal canto suo, l’assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli, sottolinea come “le risorse che ci sono state assegnate permetteranno l'ampliamento della nostra collezione libraria, contribuiranno a sostenere le librerie e daranno certamente impulso perché si proceda ad un ripristino della funzionalità della biblioteca, importante anche per poter mettere in cantiere eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi”.