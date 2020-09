Coronavirus, 9 nuovi casi a Fossacesia. Il sindaco: "8 appartenenti allo stesso nucleo familiare"

Nel giorno in cui si segna il picco di +54 positivi in Abruzzo, nella sola Fossacesia si contano 9 nuovi casi di Covid-19 (in provincia di Chieti sono +16).

A darne notizia è il sindaco Enrico Di Giuseppantonio:

"Care concittadine e cari concittadini,

purtroppo il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti ci ha informato della presenza di nove casi complessivi di persone positive al Covid 19 qui a Fossacesia, di cui 8 appartenenti allo stesso ambito familiare.

La Asl ha attivato, come di consueto, tutte le misure di contenimento comprese le indagini sull’origine del contagio e sui contatti avuti. Mi sono sentito con alcuni di loro, che mi hanno riferito che, a parte per due di loro attualmente ricoverati, per gli altri le condizioni di salute sono buone e soprattutto che hanno adottato ogni più utile accortezza e precauzione per limitare al massimo la diffusone del contagio. A loro rivolgo i miei più sinceri auguri di pronta guarigione e un ringraziamento di cuore per il comportamento responsabile che hanno avuto.

A tutti i cittadini rinnovo l’appello di rispettare tutte le norme attualmente in vigore e in particolare la distanza di sicurezza, l’utilizzo delle mascherine e il divieto di assembramento.

Vi prego di avere il massimo senso di responsabilità.

Enrico, sindaco".