Potenziamento della rete di assistenza territoriale, Schael in visita al distretto di Fossacesia

Il Distretto sanitario di Fossacesia è un importante punto di riferimento di un vasto territorio. Lo ha potuto constatare il direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, in visita, nei giorni scorsi, alla struttura di via Polidori, accolto dal sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, dal vice sindaco Maria Angela Galante, dagli assessori Maura Sgrignuoli e Giovanni Finoro e dal direttore del Distretto di Lanciano, Manola Rosato.

La visita del manager Schael s’inquadra nell’ambito dei progetti di potenziamento della rete di assistenza territoriale della Asl2 Abruzzo a livello locale, che lo sta portando a toccare con mano le varie realtà della provincia di Chieti. “È stata una visita che attendevamo perché in questo modo Schael ha potuto constatare di persona quanti e quali prestazioni sanitarie qui vengono eseguite (ambulatorio di cardiologia, prelievi, pagamenti e prenotazioni ticket, guardia medica, sostegno psicologico). La nostra struttura - dice il sindaco Di Giuseppantonio - è strategica e auspichiamo un ulteriore potenziamento con nuovi servizi per i tanti cittadini del nostro comprensorio. Ringrazio il direttore generale per i suoi programmi concreti, che serviranno per rendere più efficiente il sistema sanitario sul territorio della nostra provincia”, conclude Di Giuseppantonio.

L’Amministrazione comunale fossacesiana, proprio in considerazione della notevole affluenza nel Distretto, sta seriamente considerando l’opportunità di ospitare in una nuova sede la struttura sanitaria e poter rispondere nel miglior modo alla domanda proveniente degli utenti. Gli uffici comunali preposti sono già al lavoro per individuare quali tra gli immobili di proprietà dell’ente possa assolvere al compito e contribuire, al contempo, al progetto di potenziamento della rete di assistenza territoriale, com’è nelle intenzioni del direttore generale Schael.