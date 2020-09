Bilancio positivo a Torino di Sangro a conclusione della stagione estiva

“Desidero ringraziare tutti quelli che si sono adoperati per consentire la fruizione delle nostre spiagge libere durante la stagione estiva che oramai volge al termine”. Così il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso, a conclusione di questa stagione balneare 2020, all’insegna dei protocolli anti covid.

“Ringrazio gli uomini e le donne della nostra Polizia Municipale presenti in ogni circostanza, i Carabinieri della locale Stazione brillantemente guidati dal Luogotenete Cefaratti, gli uomini e le donne di Legambiente che hanno garantito il rispetto del distanziamento sociale. Ringrazio altresì - continua Di Fonso - la Regione Abruzzo e l'assessore Campitelli per averci finanziato una serie di interventi che ci hanno consentito di dotare il nostro lungomare di biciclette per garantire la mobilità, in modalità ecosostenibile, dei nostri volontari, ma anche di docce, punti informativi, pulisci spiagge e tanto altro ancora che se sono serviti a fronteggiare l'emergenza Covid di questa stagione, ma che rimarranno al patrimonio comunale anche per le prossime stagioni balneari”.