Fossacesia, finanziamento di 28mila euro per i nuovi arredi scolastici

È di 28mila euro il contributo ottenuto dal Comune di Fossacesia a seguito dell’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 24 giugno scorso, con cui aveva richiesto fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti e una corretta sanificazione degli stessi per tutti i plessi scolastici quali Infanzia, Primaria e Secondaria.

“È un buon risultato per la ripartenza delle attività didattiche. – commentano il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio e la consigliera delegata alla pubblica istruzione Ester Di Filippo - Le scelte progettuali degli acquisti sono scaturite dalla conferenza con i referenti di plesso dell’istituto comprensivo di Fossacesia e l’ente comunale e la dirigenza scolastica si sono fattivamente confrontati sulle necessità dei plessi scolastici visto il perdurare dell’emergenza sanitaria nazionale. Gli acquisti finanziati dai Fondi Strutturali Europei - fondi del Progetto Operativo Nazionale (PON) - del M.I.U.R. - tengono a precisare - consisteranno esattamente in acquisto di arredi, per l’Infanzia, la Primaria e per la scuola Secondaria, in sostituzione di quelli esistenti che presentavano oramai i segni del tempo e non consentivano di procedere a un’adeguata sanificazione”.