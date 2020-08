Incidente sulla statale 16 a Fossacesia, perde la vita un 31enne

Un 31enne di Treglio è morto questa mattina a seguito dell'incidente in cui è rimasto coinvolto a Fossacesia. L'uomo, alle 9.30 circa, stava percorrendo la statale 16 in sella al suo scooter quando, in località Fosso Palazzo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è finito contro un camper dopo essersi scontrato con un'autovettura. Circostanze su cui le indagini delle forze dell'ordine dovranno fare piena luce.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma ormai per il 31enne non c'era più nulla da fare, troppo gravi le ferite e le lesioni riportate nell'impatto.

È la polizia stradale di Lanciano ad occuparsi dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto anche la polizia locale di Fossacesia. Raccolte anche le testimonianze di alcune persone che hanno assistito al tragico episodio.

Il traffico sulla statale 16 è bloccato.