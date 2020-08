A Fossacesia steward sulle spiagge libere per far rispettare le norme anti covid

Steward a vigilare le spiagge libere di Fossacesia. È questa una delle novità dell’estate 2020, voluta dall’Amministrazione comunale della città nel periodo di maggiore affluenza turistica. Il controllo è iniziato i primi di agosto e si concluderà il 1 settembre. È assicurato dai volontari della Life Guard – Compagnia del Mare, di Pescara.

Due squadre composte da due steward stanno svolgendo tutti i giorni, dalle ore 9 alle 18, servizi itineranti nei tratti di spiaggia libera del litorale della Marina per far rispettare il distanziamento sociale, invitare ad indossare la mascherina. Grazie alle modalità di approccio degli steward, al rapporto umano e diretto rivolto agli utenti è stato compreso appieno scopi e funzioni dei servizi.

“È un'iniziativa che è stata particolarmente apprezzata dai frequentatori delle nostre spiagge libere, dove c’era più necessità di verifica dell’utilizzo degli spazi in sicurezza per tutti – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Una presenza particolarmente apprezzata dai turisti, che si sono sentiti più tranquilli e tutelati anche per la presenza dei bagnini, che quest’anno abbiamo incrementato e destinato al controllo dei tratti non occupati da stabilimenti balneari. Il nostro intento ad avvio stagione era quello di dare una visione di sicurezza e di tranquillità a Fossacesia Marina impegnandoci non poco, con l’importante contributo della Regione Abruzzo. I risultati - conclude il sindaco - comunque ci soddisfano ampiamente”.