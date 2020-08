Ambiente, sulla spiaggia di Fossacesia premiate le "Sentinelle Stelline"

Domenica scorsa, 16 agosto, nell’area dedicata alla Spiaggia per Tutti di Fossacesia, sono state nominate le prime "Sentinelle Stelline", carica attribuita ad alcuni bambini con una apposita cerimonia dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.

“Oggi sono loro che dimostrano più degli adulti una particolare sensibilità per la salvaguardia dell’ambiente, tanto negli atteggiamenti che nella ricerca sui modi più efficaci per combattere qualunque forma di inquinamento – ha sottolineato il sindaco Di Giuseppantonio -. Per questa ragioni abbiamo pensato di gratificarli e di responsabilizzarli maggiormente proponendoli come Guardiani della Spiaggia di Fossacesia Marina”. La cerimonia si è svolta in presenza dell'operatrice del servizio Rita Frutti, dei genitori e dei villeggianti.

Nella pergamena consegnata ai più piccoli, l’Amministrazione comunale ha scritto: "Carissimi bambini, a nome della Spiaggia per Tutti e nella persona del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, siete nominati Sentinelle Stelline della spiaggia di Fossacesia Marina. Da oggi siete rivestiti del compito di sorveglianza per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, sensibilizzando i turisti e gli ospiti tutti al non utilizzo di prodotti di igiene nelle docce dislocate lungo la spiaggia, inoltre avete il compito di aiutare i vostri coetanei a capire l'importanza del rispetto dell'ambiente, buttando sempre i propri rifiuti negli appositi cestini comunali. Grazie a tutti voi, custodi dell'oggi e del domani di questo straordinario pianeta chiamato Terra. Buon lavoro. L’assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante e l’Amministrazione Comunale di Fossacesia".