In volo con Manè sulla Costa dei Trabocchi

Mané è tornato ad esplorare in maniera non convenzionale la costa dei Trabocchi. Stavolta ha messo da parte paramotore [LEGGI] e canoa [LEGGI] per un mezzo più complesso ma che può essere utilizzato da tutti come l'elicottero. Naturalmente non è stato lui, questa volta, a pilotare ma si è affidato ai soci dell’Asd Let's Fly di Paglieta, "un gruppo di amici che da alcuni anni danno l’opportunità di fare dei voli in tutto l’Abruzzo ma, soprattutto, sulla costa dei Trabocchi", ci racconta Manè.

“Volare in elicottero è quanto di più bello, emozionate ma soprattutto sicuro - ci dice entusiasta -. Se poi fatto al tramonto nella suggestiva cornice della Costa dei Trabocchi ecco che diventa una esperienza indimenticabile! Grazie agli amici dell’Asd Let's Fly di Paglieta che mi hanno permesso di vivere questa esperienza, ho trovato un gruppo di persone molto professionali che mi hanno fatto sentire a mio agio da subito e mi hanno permesso di vivere al meglio questa esperienza. E poi vogliamo parlare dell’accoglienza tipicamente Abruzzese? Vi consiglio di provare!".

Le immagini della Costa dei Trabocchi, del resto, parlano da sole.