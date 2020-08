Al largo di San Vito Marina "in compagnia" dei delfini

Sono ormai una presenza fissa lungo la Costa dei Trabocchi ma il loro incontro in mare lascia sempre a bocca aperta. Anche in questi giorni d'estate sono diversi i natanti che, navigando lungo la costa teatina, si sono imbattuti in esemplari di delfini.

Oggi ad immortalare una coppia di mammiferi è stato Nicola D'Orsaneo che ha potuto ammirare a lungo le loro evoluzioni in acqua al largo di San Vito Marina. Proprio nel tratto di mare davanti San Vito, lo scorso aprile sei delfini si erano anche avvicinati molto a riva [LEGGI], complice il lockdown che aveva ridotto l'attività umana in mare e sulla costa.

foto e video di Nicola D'Orsaneo