Ferragosto all’insegna della grande musica con ’Friotto e Bandautore e Orchestra Novecento’

Una sera d'estate all'insegna della grande musica, con lo scorcio di un paesaggio architettonico unico, esaltato dai colori antichi, con suoni e atmosfere che ne fanno uno dei migliori eventi del cartellone di Bellestate 2020. Si presenta così al pubblico l'appuntamento con 'Friotto e Bandautore e Orchestra Novecento', evento in programma la sera di Ferragosto, alle ore 21:30, nello spazio antistante l'abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia.

Luigi Friotto torna di nuovo ad esibirsi a Fossacesia, questa volta insieme ai Bandautore, artisti che hanno avuto già modo di conquistare il pubblico nella serata del 4 agosto, al parco di Palazzo dei Priori. Con Friotto ci sarà anche l'Orchestra Novecento, diretta dal maestro Nicola Gaeta. Un ensemble di 22 elementi che proporrà un repertorio che si snoda tra le colonne sonore del cinema d’autore, le canzoni di Friotto, la musica classica e la canzone d'autore. Doveroso e sentito sarà l'omaggio al maestro Ennio Morricone.

"Un concerto di valore in una location suggestiva e di grande significato storico – afferma il sindaco Enrico di Giuseppantonio -, che ben rappresenta il patrimonio artistico di Fossacesia. A tutto ciò si aggiungono musicisti di indiscussa bravura. Sono certo che sarà un appuntamento al quale molti vorranno partecipare ripagandoci degli sforzi che abbiamo dovuto affrontare in termini organizzativi, accresciuti dalle imprescindibili attenzioni che si dovranno prestare per la salvaguardia della salute pubblica".

"Abbiamo promosso questo evento nella consapevolezza che nel particolare periodo che tutti stiamo vivendo, nei limiti del possibile, occorre comunque cercare momenti di aggregazione e, soprattutto, di positività – dichiara l'assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli -. Sono aspetti che solo la musica, quella bella, interpretata da professionisti può regalare. Un concerto preparato con impegno nonostante le tante difficoltà incontrate e che contribuirà a proiettare Fossacesia tra le località in cui si propongono eventi culturali di qualità, una strada che intendiamo seguire anche nel futuro".