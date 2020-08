Tre dipendenti positivi al Covid-19, locale di Fossacesia Marina chiude precauzionalmente

Tre dipendenti dello stabilimento Playa Blanco di Fossacesia Marina sono risultati positivi al Covid-19 e la direzione del locale ha deciso di chiudere per un periodo di tempo.

A darne notizia è proprio lo staff dello stabilimento balneare che stamattina sui propri canali social specificando che i tamponi erano stati disposti dalla proprietà del locale: "Oggi sono arrivati i risultati e di 13 dipendenti 3 sono positivi al Covid-19. Per garantire la nostra e la vostra sicurezza annunciamo la chiusura del Playa Blanco per i prossimi giorni. Nei prossimi giorni attueremo sanificazioni certificate. I dipendenti positivi resteranno a casa e a quelli negativi sarà fatto un ulteriore tampone. State tranquilli ed evitate di gonfiare le notizie".

Nei giorni scorsi si è registrato un focolaio in uno stabilimento produttivo Amadori a Controguerra (Te) che ha deciso di chiudere in via precauzionale [LEGGI].

Buone notizie arrivano da Castiglione Messer Marino dove i tamponi effettuati sulla turista risultata in precedenza positiva e sulle altre persone in isolamento domiciliare hanno dato esito negativo.