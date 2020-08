Cento artisti da tutti i continenti per la Transumanza Artistica 2020

Dall’8 al 14 agosto 2020 l’Associazione culturale Transumanza Artistica sarà a Bomba per un evento che darà spazio a varie forme d’arte.

Tutto nasce dalla volontà della no profit abruzzese di girare un video musicale della canzone popolare Tutte le funtanelle (nella versione del Gruppo Transumante) utilizzando come set il vecchio borgo di Bomba e le sue bellezze circostanti e coinvolgendo come protagonisti e comparse, gli stessi suoi abitanti.

Nella settimana a Bomba la Transumanza Artistica propone presso le sale della ex scuola media di Bomba: la mostra legata alla convocazione mondiale di Mail Art indetta dall’artista venezuelana _guroga e il siciliano Enzo Correnti. Più di 100 artisti provenienti da tutti i continenti hanno inviato lavori formato 12x12 che diventeranno successivamente copertina del nuovo lavoro discografico del Gruppo Transumante (collettivo di musica popolare dei soci dell’Associazione).

Una mostra collettiva di pittura degli artisti abruzzesi, Paola Di Biase, Pasquale Lucchitti e Pasquale Rossetti.

Le video installazioni artistiche dell’artista venezuelana _guroga. L’evento avrà in apertura e chiusura, una collocazione all’aperto dalle ore 21.30, nel rispetto delle attuali normative di sicurezza legate al Covid-19, presso il centro storico nella piazzetta in Pian della Torre dove l’8 agosto ci sarà un monologo teatrale dell’attrice Angelina Ranalli Lu sole mene e il 14 agosto la presentazione del libro di Maria Lucci e Iolanda Ranalli La Forestiera.

A chiusura, sempre il 14 agosto, ci sarà la presentazione del videoclip ufficiale della canzone popolare Tutte le funtanelle con la partecipazione dell’attore Icks Borea e tutti i partecipanti di Bomba.