Cucciolo di barboncino ferito in A14 salvato dalla polizia stradale

Un cucciolo di barboncino ferito è stato salvato la scorsa settimana sull'autostrada A14 dagli uomini della polizia stradale di Vasto Sud. Sono stati alcuni automobilisti in transito a segnare alla polstrada la "presenza sull'arteria di un cane che creava pericolo alla circolazione al momento con traffico intenso a causa dell'esodo estivo", spiega una nota del comando provinciale.

Gli operatori hanno raggiunto la zona interessata, nei pressi dello svincolo di Val di Sangro "individuando un cucciolo di cane barboncino sanguinante che, spaventato, si era nascosto nella scarpata adiacente la carreggiata".

Per "salvaguardare l'incolumità del cucciolo e degli utenti in transito sull'autostrada" gli agenti hanno segnalato il pericolo riuscendo a scongiurare il peggio". È stato quindi richiesto l'intervento del veterinario della Asl Lanciano-Vasto-Chieti che ha recuperato il cucciolo "trasportandolo presso una sede idonea per sottoporlo alle prime cure per le diverse ferite patite".

Il cane era privo di collare e microchip o altri elementi utili per identificare il proprietario ed è stato affidato al canile di Lanciano.