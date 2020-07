Si ferisce con una canna di bambù in spiaggia, 24enne soccorso con l’eliambulanza

Un 24enne di Fossacesia si è ferito oggi pomeriggio mentre giocava a pallone in spiaggia con amici. "Una canna di bambù -riferisce l'Ansa -, utilizzata per delimitare la porta, gli si è conficcata fra torace e addome, nella zona costale del fianco sinistro." L'incidente è avvenuto nel pomeriggio a Fossacesia Marina, a sud della spiaggia della Fuggitella.

Il 24enne stava giocando con altri giovani in mare, dove la profondità è di circa mezzo metro. Per parare un tiro si è tuffato ed è caduto acqua finendo sopra la canna. Immediata è stata la richiesta di soccorsi. Sul posto è giunta l'ambulanza del 118 che ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'elicottero è atterrato sulla pista ciclabile e, dopo aver caricato il giovane, ha ripreso il volo per trasportare il ferito all'ospedale di Chieti.

Qui il 24enne, rimasto sempre cosciente, è sato sottoposto a intervento chirurgico per l'asportazione della canna.