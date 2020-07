Fossacesia, dal 25 luglio 100 nuovi parcheggi gratuiti a Fosso Palazzo

Cento nuovi posti auto sulla riviera centrale di Fossacesia Marina. Il parcheggio, ricavato in un'area lungo la strada e sottovia Fosso Palazzo, andrà ad ampliare l'offerta di luoghi di sosta. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Flaminio srl di Fossacesia, che ha provveduto a spianare il terreno per rendere più agevole l'ingresso delle auto. Il nuovo spazio verrà aperto sabato 25 luglio e sarà gratuito.

"Non è l'unico intervento che ci accingiamo a mettere in campo a Fossacesia Marina, dove la presenza di villeggianti e turisti è sempre più alta – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Con la nuova area sosta diamo una risposta alle esigenze delle attività commerciali lì presenti e a chi d'estate risiede alla Marina. Migliorare dal punto di vista della dotazione dei servizi il nostro lido è sempre stata tra le priorità delle amministrazioni comunali da me guidate".

"Da tempo stiamo discutendo con l'Amministrazione Provinciale l'idea di poter costruire nella zona dell'ex stazione un parcheggio sotterraneo che possa soddisfare le esigenze che riscontriamo nella zona nord del litorale della Marina, a servizio anche di quanti andranno a usufruire della Via Verde – aggiunge il primo cittadino -. In questi giorni l'Anas ha concesso ai privati, dopo un'asta pubblica, terreni per parcheggi che si trovano a ridosso dello svincolo in prossimità di Baya Verde e dal quale ci si immette sulla Strada Statale 16 Adriatica, dove verranno realizzati oltre 200 posti auto. I nostri sono sforzi tesi a colmare le esigenze di Fossacesia Marina e a dare una risposta concreta alla domanda turistica sempre crescente".