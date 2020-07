Raccolta rifiuti, a Fossacesia Marina presto operativo un nuovo sportello EcoLan

Per il periodo estivo la EcoLan SpA, società che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in 56 comuni della provincia di Chieti, tra cui Fossacesia, ha deciso di potenziare i propri servizi anche nella città della Costa dei Trabocchi, come previsto dall'amministrazione comunale nell'ambito del programma di potenziamento e miglioramento dei servizi pubblici.

Oltre all'Ecopoint di Fossacesia città, infatti, sarà presto operativo un altro sportello sul lungomare di Fossacesia Marina, all'interno dell'Ufficio Turistico. Lo sportello di località Marina sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11:30, mentre quello di Fossacesia città, ubicato al pian terreno del palazzo comunale, sarà usufruibile al pubblico il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 11:30. Stabilita anche un'altra apertura, il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 17, del Centro Raccolta comunale, che va ad aggiungersi a quelle già in calendario nelle giornate di martedì, giovedì pomeriggio e sabato mattina.

"Vediamo attuata dalla EcoLan la nostra richiesta per potenziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti – affermano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e il consigliere delegato all'Ambiente, Umberto Petrosemolo -. Negli Ecopoint sarà possibile ricevere informazioni, ritirare mastelli e avere tutte le principali indicazioni necessarie a un corretto conferimento dei vari tipi di pattume, rivolte soprattutto ai turisti e ai villeggianti che, tra luglio e agosto, affolleranno la nostra città. Inoltre l'ufficio raccoglierà segnalazioni e proteste".