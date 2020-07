Impianto elettrico danneggiato da un fulmine, a breve i lavori in contrada La Penna

Inizieranno a breve i lavori di sistemazione dell'impianto di illuminazione pubblica in contrada La Penna, a Fossacesia. Lo rende noto il sindaco Enrico Di Giuseppantonio che in queste settimane si è dovuto impegnare per superare gli aspetti burocratici legati al guasto, causato dal maltempo, che ha lasciato senza luce l'intera zona.

"L'impianto elettrico e i pali dell'illuminazione sono andati fuori uso a causa di un fulmine che si è abbattuto sulla contrada – spiegano il sindaco e gli assessori Giovanni Finoro e Danilo Petragnani, che hanno incontrato i cittadini della zona -. Appena ci è stato segnalato il danno, con l'ufficio tecnico comunale ci siamo attivati con la società elettrica affinchè il servizio venisse ripristinato. La situazione si è ora sbloccata, l'impianto sarà riparato e si procederà a sostituire le luci prima esistenti con lampade led".