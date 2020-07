Scontro tra due auto sulla Statale Frentana, muore 22enne di Lanciano

Un ragazzo di 22 anni di Lanciano ha perso la vita nell'incidente avvenuto stanotte sulla Statale Frentana a San Vito Chietino.

Il violento impatto in cui è morto Dominik Dell'Elce è avvenuto attorno all'una in contrada Castellana. Per cause che le forze dell'ordine stanno accertando, si sono scontrate la Fiat Grande Punto guidata dal giovane e la Lancia Y al volante della quale si trovava S.D.B, 44 anni, lancianese anche lei.

L'arrivo delle ambulanze di Ortona e Casoli del 118, e dei vigili del fuoco di Ortona non è servito a salvare la vita al ventiduenne che, in base a una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe morto sul colpo. La donna, invece, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove i medici le hanno diagnosticato un politrauma e sciolto la prognosi: guarirà in 30 giorni.

I carabinieri della Compagnia di Ortona hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente, su cui il sostituto procuratore di Lanciano, Serena Rossi, ha aperto un fascicolo d'indagine disponendo l'autopsia e il sequestro delle vetture incidentate.