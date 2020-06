"E-state insieme", il centro estivo per bambini a Fossacesia

Arriva “E-state insieme” a Fossacesia, questo il titolo scelto per il 2020 per le attività del Centro Estivo Minori, rivolto ai ragazzi dai 6 ai 13 anni, organizzato dall'Amministrazione comunale.

L’iniziativa sarà ospitata nel Parco dei Priori. Il primo turno è in programma dal 6 al 17 luglio prossimi, mentre il secondo dal 20 al 31 dello stesso mese. Saranno ammessi solo 40 utenti a turno per garantire le misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia del Covid 19. Le attività si svolgeranno dalle ore 8 alle 13, dal lunedì al venerdì. La partecipazione è gratuita.

Le domande di iscrizione potranno essere ritirate dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12, negli uffici dei Servizi Sociali, oppure sul sito del Comune di Fossacesia, all’indirizzo https://fossacesia.org. La scadenza per la presentazione delle adesioni è prevista alle ore 12 del prossimo 2 luglio, data entro la quale le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Fossacesia o inviate all’indirizzo di posta elettronica comune@pec.fossacesia.org.

“La volontà dell’Amministrazione comunale – affermano il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, e l'assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante - è stata quella di lanciare un segno di vicinanza alle famiglie dopo il periodo di lockdown che abbiamo trascorso e dare l'opportunità ai nostri ragazzi di poter tornare a stare insieme in spazi sicuri, seguiti da persone qualificate, che propongono loro attività ludiche ed educative adeguate a ciascuna fascia di età”.