"Siamo vicini a mamma Giovanna e papà Mario per la scomparsa di Sabrina"

"Vogliamo esprimere la nostra vicinanza a mamma Giovanna e papà Mario Fizzani per la tragica e prematura scomparsa della loro figlia Sabrina". Gli operatori del mercato Santa Chiara di Vasto questa mattina sono al lavoro con tanta tristezza addosso per la tragica vicenda che ha coinvolto i loro colleghi di Fossacesia, Giovanna e Mario, che ogni sabato sono con il banco di frutta e verdura nel mercato del centro storico vastese. Giovedì scorso la loro figlia 27enne, Sabrina, ha perso la vita dopo lo scontro con una mietitrebbia mentre andava al lavoro.

"Siamo davvero addolorati e vogliamo in qualche modo far sentire il nostro affetto a Giovanna e Mario, anche se sappiamo che servirà a ben poco in questo momento così difficile. Nel giorno dell'ultimo saluto a Sabrina rivolgiamo una preghiera e ci stringiamo in un abbraccio a tutta la famiglia Fizzani".