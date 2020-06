Auto contro mietitrebbia, ragazza di Fossacesia muore a 28 anni

Una ragazza di 28 anni, Sabrina Fizzani, è morta sul colpo nell'impatto tra la sua auto e una mietitrebbia sulla Provinciale "Mediana" in territorio di Fossacesia.

La ragazza era alla guida di una Citroen Saxo, l'incidente è avvenuto intorno alle 16 in curva contro il mezzo agricolo che arrivava in senso opposto. La polizia stradale di Lanciano sta ricostruendo la dinamica per capire i motivi dell'impatto fatale. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Vasto che hanno estratto la ragazza dall'abitacolo dell'auto. Vani i tentativi di soccorso del 118; da Pescara era partita anche l'eliambulanza.

Il mezzo pesante ha sfondato la parte anteriore dell'auto non lasciando scampo alla giovane molto conosciuta a Fossacesia e a Torino di Sangro. In quest'ultima località lavorava in un bar dove si stava recando. La procura della Repubblica di Lanciano ha aperto un'indagine.