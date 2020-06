A San Vito i parcheggi restano gratuiti, "Così cerchiamo di aiutare gli operatori della costa"

Niente strisce blu a San Vito Chietino in questa stagione estiva appena iniziata. La foto del cartello apposto in prossimità dei parcheggi della marina ha avuto una rapida diffusione sui social network, anche perché le richieste di provvedimenti simili da parte di operatori e cittadini non sono mancate nelle principali località rivierasche della provincia dove sono stati confermati gli stalli a pagamento (Vasto, San Salvo, Fossacesia ecc.).

A confermare la scelta a zonalocale.it è il sindaco Emiliano Bozzelli, "È un indirizzo al quale abbiamo pensato soprattutto per gli operatori locali. Non si tratta di far risparmiare qualche euro ai turisti, ma dare una mano a chi ha un'attività e facilitare la clientela. Già durante la Fase 1 avevo espresso la volontà di voler aiutare in tutti i modi possibili chi lavora nel turismo, questa scelta dell'amministrazione cerca quindi di favorire la ripresa facilitando l'attività economica e gli operatori della costa".

Alla marina di San Vito le strisce blu sarebbero partite indicativamente intorno alla metà di giugno. Quest'anno i posti sono ridotti a causa del cantiere della Via Verde in prossimità dell'ex stazione ferroviaria, ma entro la fine del mese l'area dovrebbe essere liberata con la realizzazione di altri posti da parte della Provincia di Chieti come sta accadendo a Vasto Marina [LEGGI].

A proposito di Vasto, qui i parcheggi saranno a pagamento dal primo luglio con le tariffe che dovrebbero restare invariate rispetto all'anno scorso, ma si potrà contare sui citati 200 posti in più gratis nella zona dell'ex stazione. Stessa data di inizio a San Salvo Marina dove a causa della pandemia le strisce blu sono slittate di un mese [LEGGI], mentre a Fossacesia Marina il pagamento è scattato il 20 giugno scorso. A Casalbordino Lido sono allo studio diverse soluzioni, ma sicuramente saranno gratuiti i parcheggi della parte nord del lungomare.