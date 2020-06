È stata intitolata a Marco Aramini la sede dell'associazione Costa Verde di Torino di Sangro che quest'anno ha rinnovato il proprio direttivo.

Ieri sera, si è tenuta la cerimonia alla presenza del sindaco Nino Di Fonso, dell'amministrazione comunale, del parroco e dei soci dell'associazione.

Costa Verde da anni si occupa di promozione sociale organizzando numerosi corsi come quello di primo soccorso e l'approccio alla pesca con la canna.

"Grazie all'accordo con l'amministrazione comunale – dice il presidente Daniele La Viola – Quest'anno gestiamo una porzione di spiaggia dove realizzeremo un rimessaggio per le barche. In questi giorni stiamo completando i lavori di pulizia e di messa in sicurezza. Chi è interessato a usufruire del rimessaggio mi può contattare al numero 333 3725150".