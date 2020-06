Incidente sulla statale 16, ciclista soccorsa dal 118

Una ciclista è rimasta ferita in un indicente oggi pomeriggio sulla statale 16, in territorio di Torino di Sangro.

L'allarme è scattato attorno alle 18.30 quando, per cause in corso d'accertamento, la donna è rimasta vittima di una brutta caduta. I primi soccorsi le sono stati prestati dagli altri ciclisti presenti sul posto, dove è arrivata un'ambulanza della Croce Gialla.

La centrale operativa del 118 definisce non particolarmente preoccupanti le condizioni della paziente.