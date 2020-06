Rottura nell’acquedotto: fornitura dell’acqua sospesa in diciotto Comuni

La Sasi comunica che "per eseguire un intervento urgente di riparazione sulla condotta principale in località Torretta nel comune di Perano, verrà sospesa la fornitura idrica dalle ore 16 di oggi 12/06/2020 fino alle ore mattutine di domani, 13/06/2020 ,nei seguenti Comuni:

ALTINO; ARCHI per gli utenti di Piani d'Archi; ATESSA per gli utenti di Montemarcone, San Luca, Piazzano, via degli orti, Saletti, Forca di Lupo, Querceto, Colle Comune, Piana Vacante, Piana Matteo, Colle Pietre, Zona Industriale; CASALBORDINO; CASOLI per gli utenti di Colle Marco; CUPELLO; FURCI; GISSI; MONTEODORISIO; PAGLIETA per gli utenti di Sinaglia, Marraone, Saletti; PERANO per gli utenti di Capoluogo, S. Tommaso, Fondolfi; POLLUTRI; SAN BUONO; SAN SALVO; SCERNI; TORINO DI SANGRO per gli utenti di Capoluogo, Campo Grande, Collelongo, Quaglialatte e Cavone; VASTO; VILLALFONSINA.

Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile".