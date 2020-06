Rinviata al 2021 la 2ª edizione del Trofeo ’"Carlo Di Nardo" a Torino di Sangro

È stata rinviata al 2021 la 2ª edizione del Trofeo Carlo Di Nardo, manifestazione podistica in calendario per il 26 luglio a Torino di Sangro. La gara, organizzata dalla Asd Runners Casalbordino, era inserita nel circuito Corrilabruzzo come gara Argento.

"Siamo dispiaciuti di dover annullare questa gara così come fatto per la Notturna del Campanile di Casalbordino - commenta il presidente dell'associazione sportiva Eric D'Ercole - La Runners Casalbordino ringrazia in primis il Sindaco Nino Di Fonso della sua fattiva collaborazione, tutta l'amministrazione comunale di Torino di Sangro, in particolare l'assessore allo sport Antonio Giorgio.

Si ringrazia inoltre l'associazione San Felice che lo scorso anno ha curato il ristoro - e lo avrebbe fatto anche quest'anno -, Paola Di Blasio della Asd Match Point nostra stretta collaboratrice, la Protezione Civile di Torino di Sangro, la Croce Rossa di Torino di Sangro, in fine la Polizia locale di Torino di Sangro.

Un grazie speciale ai runners di Torino di Sangro, Gabriele Moretti, Angelo Cannone, Alfonso Giovannangelo e Matteo Cimini che si sono occupati in prima persona di sviluppare un nuovo percorso bello, veloce, senza problemi". L'appuntamento è per "la prossima stagione, con una nuova edizione del memorial Carlo Di Nardo per tornare a vivere insieme momenti entusiasmanti di sport".